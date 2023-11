Nuova sentenza d’appello nel processo nato dall’operazione Terzo Livello. La Cassazione, rinviando per un nuovo processo, aveva cancellato in questa vicenda il reato di associazione a delinquere e la decisione di secondo grado avrebbe dovuto riguardare solo una ipotesi di turbativa d’asta e tre casi di traffico di influenze.

La nuova sentenza vede resistere anche in appello solo due condanne. Quella a 3 anni e 8 mesi per l’ex presidente del consiglio comunale Emilia Barrile, e un anno (pena sospesa) per l’ex dg dell’Atm Daniele De Almagro. Il reato considerato dai giudici d’appello per le condanne è la cosiddetta “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, questo in relazione alla vicenda Atm.

Assolti invece in appello dalle accuse che residuavano dopo il passaggio in Cassazione il commercialista Marco Ardizzone e Luciano Giovanni. L’operazione della Dia fece luce sull’esistenza di un “comitato d’affari” tra politici, imprenditori ed esponenti della criminalità. Ad agosto del 2018 scattarono gli arresti.