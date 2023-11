Il comando di Polizia Locale ha avviato il controllo dei pass disabili che oggi a Milazzo risulterebbero oltre 2000.

Una attività finalizzata a fare chiarezza sulla reale sussistenza di tale diritto. Sembrerebbe infatti che molte famiglie non lo abbiano restituito il tagliando dopo la morte del congiunto che aveva diritto a fruirne. L’assessore alla viabilità, Francesco Coppolino nell’evidenziare che “comunque i tempi saranno tutt’altro che brevi, ha voluto lanciare un appello a coloro che detengono il pass invalidi senza averne diritto.

“Li invito a riconsegnarlo al comando di Polizia Locale subito per evitare sanzioni che possono essere anche di natura penale. Sanzioni che scatteranno non appena il controllo incrociato sarà completato. E poi c’è anche un problema di giustizia sociale. Chi ha diritto ad avere uno stallo sotto casa e un pass invalidi ben venga, le procedure adesso sono molto rapide e in quarantotto ore il pass viene rilasciato, ma pensare di ottenerlo in

maniera irregolare determina un reato. Anche perché legata al pass invalidi molto spesso è la concessione dello stallo sotto casa, per il quale però occorre dichiarare di non possedere nessun parcheggio privato o simili”.

“I numeri sui pass sono impressionati – ha aggiunto il sindaco Pippo Midili – . Vedremo se chi ha chiesto tale agevolazione ne ha effettivamente diritto. Diversamente si interverrà perché fa male sapere che vengono sottratti in modo non corretto stalli a chi ne ha realmente bisogno ma anche alla sosta dei cittadini”.