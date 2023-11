Con Decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 2741/S8 del 6 ottobre scorso, è stato assegnato un finanziamento di € 150.000,00 per il potenziamento del servizio educativo dell’asilo nido comunale per l’annualità 2023/2024.

“La soddisfazione per questo importantissimo contributo – scrive il sindaco Salvatore Castrovinci – non è legata soltanto alla possibilità di continuare a erogare uno storico e consolidato servizio di altissimo livello nonostante i pensionamenti del personale educatore interno, ma anche al riconoscimento per la nostra struttura di una straordinaria valenza socio educativa che rappresenta un servizio di grande utilità per le famiglie e in particolare per quei genitori che devono conciliare gli orari di lavoro con la cura dei figli”.