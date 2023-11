Nuovi “sportelli d’ascolto” a supporto delle donne per impedire violenze sessuali e domestiche. Il fondamentale servizio comprensoriale è il frutto del quarto ciclo di seminari “Piccoli passi”, conclusosi proprio nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”.

Organizzato dall’ETS “La clessidra – Costruire l’esperienza” di San Piero Patti, dove da diversi anni gestisce il Centro antiviolenza “No al silenzio”, mediante il ciclo di seminari venti volontarie provenienti da Patti, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Falcone, Brolo e Sant’angelo di Brolo, sono state preparate ad accogliere ogni richiesta d’aiuto che giunga dalle tante vittime, il più delle volte smarrite dinnanzi a un problema così difficile da affrontare. Per questo, a supporto del servizio pubblico e del sempre attivo numero nazionale 1522, è possibile rivolgersi al numero diretto 3311641974 – e-mail: noalsilenzio@tiscali.it – a cui risponderanno operatori locali messi in rete con le Istituzioni. «Il corso è finito ma il lavoro comincia adesso e per questo – afferma la dottoressa Tina Camuti, presidente de “La Clessidra” – continueremo come dei colibrì a portare ogni goccia d’acqua utile a spegnere l’incendio. Gli sportelli d’ascolto, tesi ad intercettare il primo grido d’aiuto delle tante vittime, si adopereranno anche con attività di sensibilizzazione e informazione, facendosi moltiplicatori di atti e parole volte a sviluppare una cultura del rispetto». L’iniziativa, che verrà potenziata anche nei comuni di Patti, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Falcone, Brolo e Sant’angelo di Brolo, è fiancheggiata dalla società cooperativa “Raggio di Sole” di Patti, con il patrocinio del comune di Oliveri e il sostegno del Cesv di Messina.

Riportiamo un tratto della nota diffusa da l’ETS “La Clessidra”, riferimento per tutto il comprensorio nebroideo da 15 anni: «Sull’onda delle emozioni suscitate dalla recente triste vicenda di Giulia Cecchettin ci si è chiesto con più forza cosa fare. I centri antiviolenza da anni hanno individuato le buone prassi per affrontare il problema: Prevenzione, Protezione, Procedimenti contro il colpevole, Politiche integrate. Tuttavia, non sempre queste azioni sono messe in pratica. È importante ricordare che migliaia di donne nel corso del tempo hanno messo a disposizione gratuitamente il loro sapere, competenze e tutto il tempo necessario per intervenire su ciò che in questi giorni istituzioni, forze politiche, organi di informazione, considerano una piaga sociale, come se tutto fosse cominciato con la morte di Giulia. Ma chi è il colpevole? È un mostro? Il colpevole è sempre ben conosciuto. Ma chi è questo “lui”? Non c’è una somiglianza fisica ma un identikit che è sotto gli occhi di tutti ci porta a descriverlo come un individuo “normale”, un “insospettabile”, un “bravo ragazzo”, un “lavoratore”, un “fidanzatino”, un “marito”, un “ex” colto da “raptus” poiché “non accettava la fine della relazione”. “Era geloso”, “era invidioso”, “era stato provocato”. Particolari comuni che non sempre sono facili da individuare perché questo “lui” si esprime lungo un continuum che va da piccoli segnali impercettibili, che possono essere confusi come gesti di attenzione e di amore in un crescendo sempre più grave, arrivando a forme di violenze difficili da arginare. Di fronte a questo scenario è facile scoraggiarsi, ma le cose da fare sono tante e possono essere efficaci…».