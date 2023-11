Dopo un’estate all’insegna del gusto e dell’eleganza, il Seaside Ristorante al mare presenta un nuovo menù tutto da scoprire.

Il Seaside Ristorante al mare, aperto a pranzo e cena tutti i giorni escluso il martedì, sorge sul suggestivo lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando. I locali offrono un’atmosfera incantevole e accogliente, caratterizzata da un arredamento elegante e curato, in cui spiccano alcuni inserti marini. Un’ambiente raffinato ma informale, perfetto per una cena romantica, una serata in compagnia di amici o una celebrazione speciale. Il tutto accompagnato da un servizio impeccabile.

Nella cucina del Seaside gli ingredienti sono selezionati con cura, privilegiando il pescato del giorno e i prodotti freschi provenienti dal territorio. I sapori del mare vengono valorizzati in modo originale, con abbinamenti creativi che pur mantengono un legame con la tradizione.

La proposta del Seaside è ampia, e prevede alcune rivisitazioni della cucina marinara tradizionale, preparate con passione. Inoltre, è possibile optare per menù degustazione, che si adatta alle esigenze di ogni singolo cliente. L’attenzione ai dettagli e l’atmosfera accogliente rendono l’esperienza al Ristorante Seaside davvero unica e indimenticabile.

Per il primo dicembre è prevista una speciale cena con una selezione di vini in abbinamento. Di seguito il menù e le altre informazioni sulla serata:

Antipasti:

Polpo in doppia cottura con crema di patate, cipolla caramellata e pane croccante

Tartare di Tonno

Carpaccio di Pesce Spada con acqua di cetriolo e lime

Primi Piatti:

Gnocchetti della Casa con Ragù di pesce, funghi porcini e bottarga

Risotto al Pesto di Basilico dell’Orto con Scampi ai profumi di agrumi

Busiata Sicilia con crema di acciughe, finocchietto, scorsa di arancia, uvetta, pinoli e “muddica atturrata”

Secondi Piatti

Trancio di Pescato del Giorno con indivia saltata alla messinese e la sua salsa

Frittura mista di pesce

Dessert

Mousse Fragola, panna e frutti rossi

Tiramisù classico

Cassatina siciliana

Cremoso al limone

Cheesecake Triplo Cioccolato

Degustazione di vini di accompagnamento piatti delle seguenti cantine vinicole:

Cambria – Furnari, Messina

Elena Walch – Alto Adige

Giovinco – Sambuca di Sicilia, Agrigento

Info e prenotazioni:

Telefono: 0941 1898052

email: info@seasidehotel.it