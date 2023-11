Sono in corso a Rometta i lavori di recupero della Stradella comunale, da tempo in disuso, che collegherà le Grotte Saracene con la Porta medievale Castello, o Messina.

Contestualmente si procede alla messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante. Oggi, attraverso l’utilizzo di un elicottero, si sta provvedendo a sistemare le reti destinate allo scopo. A fissarle alle pareti sono i rocciatori. Subito dopo si procederò alla realizzazione della Stradella in pietra con una caratteristica ringhiera in legno.

Un altro bellissimo percorso turistico – come sottolineato dal Sindaco Nicola Merlino – che consentirà di passeggiare in un contesto straordinario raggiungendo, da Sottocastello, le Grotte saracene, oltre il Castello, e viceversa.