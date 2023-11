Condizioni meteo di cielo poco nuvoloso per l’intero arco della giornata, maggiori nubi al mattino.

Risalgono le temperature che toccheranno anche punte di 25° C e oltre per effetto dei venti di Scirocco che soffieranno a partire dalla mattinata e andrannovia via a intensificarsi. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.