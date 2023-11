Sui campi verdi schierati nel siracusano, il Barcellona CT vince per il sesto anno consecutivo la Coppa Sicilia, su una scia ininterrotta di vittorie che la vede detentrice del titolo dal 2018.

La competizione si è svolta con la formula del girone all’italiana composto da sette squadre: oltre al Barcellona CT e all’Igea, presenti Messina, Siracusa A e B, Palermo e Catania. Il team del Longano si è piazzato al primo posto, con 18 punti al netto di sei vittorie, che gli hanno aperto l’accesso al gradino più alto del podio.

In seconda posizione il Siracusa seguito dal Messina. Buon torneo anche per la filiale barcellonese che chiude al quarto posto con 9 punti. Presente in campo per l’Igea anche il neo tesserato Francesco Squaddara, vecchia conoscenza del club oggi al suo esordio con i colori igeani.