L’Amministrazione è lieta di comunicare che la Guardia Medica resta a Castell’Umberto, come preannunciato durante la Seduta dell’ultimo Consiglio Comunale.

Infatti l’ASP di Messina, a seguito di proficue interlocuzioni e successivi sopralluoghi sulla struttura, ha accettato la proposta degli amministratori in merito alla permanenza della Guardia Medica sul territorio comunale di Castell’Umberto.

“La Guardia Medica verrà ubicata presso i locali ex Centro servizi – Zona artigianale – afferma l’Amministrazione Comunale -, e sono in atto gli ultimi adempimenti burocratici. Grande soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo, per cui si è lavorato con determinazione. Come precedentemente ribadito, difatti, il presidio di continuità assistenziale assume, in particolare nei centri come il nostro, una irrinunciabile rilevanza ai fini della stessa salute dei cittadini“.