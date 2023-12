Giorno 16 dicembre alle ore 17:00 nell’Aula Consiliare del Comune di Villafranca Tirrena si terrà la presentazione del libro di Antonino Mangano, “Villafranca Tirrena – Un viaggio dalle origini ai nostri giorni” (Armando Siciliano Editore).

«L’interesse per la stesura di questo libro nasce dalla mia affezione per i luoghi in cui sono cresciuto, e dal desiderio di dare a Villafranca Tirrena, per la prima volta nella sua storia, un libro che racchiuda gli elementi salienti del suo passato», spiega Mangano.

Il libro ripercorre la storia del centro tirrenico dalla preistoria – con il ritrovamento dei fossili degli elefanti nani – fino al boom economico del Dopoguerra che ha dato forma all’attuale Villafranca, per arrivare alla politica contemporanea.

L’autore continua: «Sono convinto che questa ricostruzione storica rappresenti un importante contributo nel dibattito culturale locale, scoprendo – o riscoprendo – quelle che sono le peculiarità dell’identità villafranchese. In tal senso, l’utilità dell’opera risiede nello stimolo alla riflessione sui punti di forza su cui il paese dovrebbe fare leva per valorizzare il proprio passato e le proprie tradizioni, per promuovere il territorio e acquisire una visione più chiara del proprio potenziale e del suo futuro.»

L’opera si presenta come uno strumento fondamentale per preservare la memoria di eventi, personaggi e patrimonio culturale del comprensorio villafranchese. Oltre a questo, il saggio dimostra una visione non scevra da ambizioni, che vuole guardare all’importanza di spiegare il presente e ispirare a pensare a un futuro della comunità, partendo dalla conoscenza delle sue radici e identità storiche. Anche in questo modo, il lavoro di Mangano sembra voler sottolineare l’importanza dello studio della storia, utile ad alimentare un dialogo che abbracci passato, presente e futuro dell’area villafranchese.

Il libro, la cui stesura ha avuto inizio nel 2018, è l’esordio dell’autore di origini villafranchesi e sarà presentato in anteprima nei luoghi oggetto dello studio, alla presenza delle istituzioni locali e dell’editore, da sempre impegnato nella missione di recuperare la tradizione orale e le testimonianze storiche anche dei piccoli centri, come Villafranca Tirrena, che possono nascondere caratteristiche sorprendenti, del tutto originali.