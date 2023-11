“Se non torni con me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione”.

Così un uomo di 64 anni ha minacciato l’ex compagna, richiamandosi alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin che tanto ha scosso l’opinione pubblica in tutta la Nazione.

Adesso, nei suoi confronti, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con uso del braccialetto elettronico per atti persecutori emessa dal Gip di Siracusa su richiesta della locale Procura. Pochi giorni prima del provvedimento, eseguito celermente, la donna aveva denunciato aggressioni verbali, pedinamenti e molestie.