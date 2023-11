Un calendario natalizio ricco di appuntamenti quello organizzato dall’Amministrazione comunale di Naso che ha cercato di raccogliere le istanze delle associazioni e della Pro Loco.

Musica, danze, sapori, fiabe, trenino natalizio, spettacoli per bambini, teatro e tanto altro per un cartellone studiato nei dettagli dall’infaticabile assessore al turismo Rosita Ferrarotto.

Si farà esperienza della Natività nella tradizione siciliana mediante il suono della zampogna, danze, sapori e fiabe da condividere con i nonni e le persone diversamente abili.

La magia del Natale inonderà il centro storico con l’arrivo del Trenino natalizio.

La casa di Babbo Natale e l’Auditorium Comunale ospiteranno spettacoli, giochi e balli per bambini ed adulti.

Si accenderanno i riflettori sul palcoscenico del Teatro V. Alfieri per le rappresentazioni teatrali di “Liolà – L. Pirandello”, “La Leggenda del Natale scongelato”, il Festival della Cinematografia ed il Cenacolo dei Poeti.

Tra gli appuntamenti più attesi, nell’incantevole atmosfera del centro storico, il 26 dicembre verrà proposto “Il Presepe Vivente di San Francesco, per l’integrazione e la Pace tra i popoli”.

Attraverso un itinerario di otto tappe, immersi tra suoni e sapori, nei vicoli e le piazze rivivremo le tradizioni del Natale celebrate nel mondo.

Numerosi musicisti si esibiranno per il Concerto di Capodanno, il Concerto per la Pace ed il Concerto in memoria del M° Achille Meli.

La creatività dell’arte presepiale espressa da studenti, famiglie e associazioni, nel centro storico e nelle contrade, segnerà l’itinerario di Naso Città Presepe, visitabile dall’8 dicembre al 6 gennaio.