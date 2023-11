Con ordinanza dirigenziale dell’area urbanistica ed edilizia del comune di Capo d’Orlando, è stato disposto lo sgombero dell’area pubblica occupata dal chiosco precario in pieno centro, tra la via Francesco Crispi e la Via Piave con applicazione di sanzione amministrativa.

Si tratta della struttura che da almeno 15 anni è posizionata in uno degli angoli più suggestivi del centro paladino e che oltre dieci è stata abbandonata tanto da causare anche un’emergenza sanitaria più volte denunciata, soprattutto dall’ex assessore Cono Russo.

Ce ne siamo già occupati a fine settembre quando, dopo le segnalazioni giunte, qualcosa cominciava a muoversi.

Adesso dovrà essere sgomberata entro e non oltre 15 giorni e l’area bonificata come disposto dal responsabile dell’area architetto Salvatore Lo Cicero.

L’ufficio tributi di Palazzo Europa ha inoltre reclamato il mancato pagamento dell’occupazione del suolo pubblico conteggiando un retro attivo di cinque anni per poco più di 5.200,00 euro.

Il chiosco fu realizzato nel 2007 dopo che dall’area venne rimosso un distributore di carburante.

Gli stessi agenti della polizia municipale, dopo un sopralluogo, avevano evidenziato che “il mantenimento del prefabbricato era in totale stato di abbandono con evidente degrado che creano inconvenienti igienico sanitario”.