E’ di quattro ori, un argento e due bronzi il risultato ottenuto dalla Tiger’s Den Barcellona dei maestri Giuseppe e Fabio Sottile ai Campionati regionali cadetti per tutte le cinture e Juniores e Seniores cinture colorate, svoltosi questa domenica al Palaberti di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nella classe Cadetti cinture nere (o con più di 4 anni di tesseramento), conquistano l’oro Clio Sottile (atleta della nazionale italiana) che, nella categoria 55kg, sbaraglia la sua avversaria, chiudendo per KO tecnico in pochi secondi entrambi i round (13-0; 15-2) e Nino Perroni che, nella categoria 33kg, supera ben tre avversari agguerriti, conquistando anche quest’anno il titolo regionale. Medaglia per Antonino Maggio che, nella categoria 49kg, dopo aver superato il primo avversario è costretto ad arrendersi in finale contro il più esperto atleta palermitano. Nella classe cadetti cinture colorate (con due anni di tesseramento) oro per Sama Fadile e bronzo Ayoub Zambib. Incoraggiante la prova di Giulio Genovese, purtroppo fuori al primo turno.

Nella classe juniores cinture blu – rosse conquista uno splendido oro Emanuele Rapisarda che, nella categoria 55kg, supera ben due avversari in altrettanti incontri al cardiopalmo che hanno infuocato gli spalti. Bronzo per Rita London Coppolino, che non riesce a superare la semifinale.

Soddisfatto il Maestro Giuseppe Sottile: “Siamo soddisfatti per i risultati dei nostri atleti. Clio Sottile e Nino Perroni vincono il campionato regionale per il secondo anno consecutivo, confermando la loro indiscussa supremazia nella loro categoria. Inoltre siamo davvero compiaciuti per le bellissime prestazioni di Emanuele Rapisarda, ritornato all’agonismo dopo alcuni anni di stop e di Antonino Maggio, che ha dimostrato grande passione e caparbietà.