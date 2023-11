Il centro delle Madonie, noto per i panorami mozzafiato, le attrattive adrenaliniche e per la storia, sarà sul grande schermo.

A San Mauro Castelverde in corso le riprese del docufilm scritto dal regista Vladimir Di Prima, è in parte ispirato a una delle novelle del volume “Karsa– racconti di vita siciliana” di Mauro Turrisi-Grifeo, giornalista maurino del giornale L’Ora di Palermo, originario del borgo.

Tra i protagonisti, un attore d’eccezione qual è il giornalista Marino Bartoletti e il promettente palermitano Giuseppe Lo Piccolo, l’italo-argentina, Monica Scapparone con una carriera lunga 30 anni e interpretazioni in teatro, film e fiction. Coadiuvato da Alfio vecchio, Di Prima è riuscito ad amalgamare questi virtuosi protagonisti alle tante comparse scelte tra gli abitanti del paese.

Una storia che parla di uno sceneggiatore in crisi esistenziale e creativa che si rifugia nel piccolo borgo sulle Madonie per cercare di ritrovare sé stesso. Sullo sfondo di una Sicilia fatta di contadini, artigiani che si ritrovano a fare i conti con la vita, le difficoltà, la criminalità. Il docufilm rientra nell’ambito delle misure azione finanziate dal PNRR Attrattività Borghi Linea B, “Borgo Vivo: San Mauro Castelverde, dal mandamento al cambiamento”. Vladimir Di Prima e la sua troupe sono ancora al lavoro e continueranno a girare tra luoghi magici del territorio di San Mauro Castelverde come il borgo Botindari e altri posti eccezionali. L’uscita del docufilm è prevista per il maggio 2024.