Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto lunedì scorso con formula piena “perché il fatto non sussiste”, l’animalista Angela Aspa, presidente dell’Associazione di Volontariato Randagioioso.

La donna doveva difendersi dall’accusa di appropriazione indebita del cane Massa che trovò in strada, a Terme Vigliatore, nel settembre 2017 in condizioni critiche di salute. L’amico a quattro zampe morì dopo qualche mese, nonostante le cure che la volontaria prestava, di concerto con i veterinari dell’associazione, in un comodo giaciglio che aveva allestito a casa sua.

Gli eredi del proprietario del cane, deceduto nel 2013, denunciano successivamente Angela Aspa alla Procura della Repubblica, ottenendone il rinvio al giudizio dopo una prima archiviazione. La donna viene accusata di appropriazione indebita. Del caso si occupò anche la nota trasmissione televisiva “Le Iene”. Dopo otto udienze, è arrivata la sentenza di assoluzione accolta con entusiasmo dalla diretta interessata a dai volontari che le sono stati vicino.