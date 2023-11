Grandioso successo per “Un albero per il futuro”, il progetto nazionale coordinato dai Carabinieri della Biodiversità, che mette a dimora un albero per formare un grande bosco diffuso della legalità e che è sbarcato anche nell’Istituto Comprensivo di Saponara.

Il progetto nato nel 2020 conta attualmente già 6,304 enti partecipanti, fra questi l’Istituto Comprensivo di Saponara guidato dalla Dirigente Prof.ssa Dott.ssa Emilia Arena che ha ospitato in data 15 novembre 2023, presso il plesso “Giuseppe Verdi” di Spadafora, una manifestazione intitolata “L’Albero di Falcone, un albero per il futuro” coordinata e curata dalla professoressa Elena Arena, in qualità di referente della legalità per la scuola secondaria di primo grado. Alla presenza del Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria e referente per la Sicilia, del Capitano Compagnia Carabinieri di Milazzo Andrea Maria Ortolani e del Sindaco di Spadafora dott.ssa Tania Venuto, gli alunni delle classi V della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado dell’istituto si sono sentiti parte integrante di una scuola che mette al centro il suo compito di comunità educante in una prospettiva più ampia che prevede l’acquisizione di una delle otto competenze chiave europee: competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.

“Per parlare di legalità non si è mai troppo piccoli, è importante educare al rispetto per la natura e per la legalità, così che entri nel DNA”, queste le parole che più volte ha ribadito il Tenente Colonnello G. Micalizzi che, accolto da tante bandierine italiane sventolanti, si è alzato in piedi per cantare con tutti i colleghi presenti, con tutti i ragazzi e i docenti, l’inno italiano. Attimi emozionanti che ribadiscono come dalla scuola dipenda il futuro del nostro paese. “La mafia- ha continuato-ha più paura della scuola che della giustizia” perché è proprio la scuola a formare le nuove coscienze, è proprio tra i banchi che si impara ad amare il nostro paese, la nostra cultura e la democrazia e si cominciano ad indossare gli abiti dei cittadini responsabili del domani. “L’albero della legalità è il figlio diretto dell’albero che si trova davanti alla casa del giudice Falcone in via Notarbartolo a Palermo, simbolo per eccellenza di chi ha lottato contro la mafia, uno spunto per far riflettere sul rispetto degli altri, delle regole del mondo democratico e del bene comune, un simbolo del riscatto”. Le talee di ficus macrophylla, opportunamente curate e selezionate, vengono consegnate alle scuole che ne fanno richiesta, proprio come l’Istituto Comprensivo di Saponara.

I ragazzi, come ha sottolinealo la Prof.ssa Elena Arena sono stati coinvolti dagli insegnanti in questo progetto che li ha visti attivi, consapevoli ed entusiasti nell’ esprimere pensieri di solidarietà alle vittime di mafia, cantare canzoni con tema sulla legalità ed infine inscenare uno sketch sulla vita del giudice Falcone, il tutto coronato da applausi di approvazione. Infine gli alunni si sono diretti verso il cortile interno della scuola dove, alla presenza di tutte le autorità e aiutati da questi ultimi, hanno piantato la talea della legalità. Un seme piantato a scuola crea un germoglio nel mondo di domani. Un grazie va alla dirigente e ai collaboratori che hanno permesso la riuscita di un tale avvenimento caricandolo di consapevolezza e di significativa partecipazione per costruire un “bosco di legalità”, una geolocalizzazione simbolo di un ‘unione di intenti che piantano le radici in un tessuto sociale in cui a scuola è protagonista.