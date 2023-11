Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, che verranno disputati in gare di andata e ritorno Mercoledì 17 e Mercoledì 31 Gennaio.

Il Rosmarino, capolista del Girone B di Promozione, affronterà il Città di San Vito Lo Capo, che comanda il Girone A insieme al San Giorgio Piana, mentre il Valdinisi Calcio, che è inserito nel Girone C, giocherà contro la Pro Mende con l’incontro di andata in casa. Gli altri match dei quarti saranno Football Club Vittoria-RSC Riposto e San Giorgio Piana-FC Priolo Gargallo (il San Giorgio Piana ha vinto lo scorso anno la Coppa Italia di Prima Categoria, battendo in finale il Monforte San Giorgio).

La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia ha anche stabilito la data del recupero tra Polisportiva Gioiosa e Città di Galati; l’incontro, valido per la decima giornata del Campionato di Promozione Girone B, si disputerà Mercoledì 6 Dicembre alle ore 15:00 (il match doveva giocarsi inizialmente Sabato 25 Novembre, ma era stato rinviato a causa del forte vento). Si giocheranno sempre il 6 Dicembre anche le partite Terme Vigliatore-Monforte San Giorgio, recupero della decima giornata di Prima Categoria Girone C, e Rometta Marea-Tortorici, recupero del decimo turno del Girone C di Seconda Categoria.