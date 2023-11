Riprendendo una famosa battuta dell’indimenticabile Nino Manfredi, in una nota pubblicità di Carosello, dopo due mesi si riunirà nuovamente il Consiglio Comunale di Capo d’Orlando il prossimo 13 dicembre per approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario del 2022 e magari “Fusse che fusse la vorta bbona?!”.

A metà dello scorso ottobre, infatti, l’importante strumento finanziario fu ritirato dall’ordine del giorno a causa del parere negativo da parte dei revisori dei conti.

Si tratta di un documento propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione.

Lo scorso 11 ottobre, dopo quattro ore di discussione, ed oltre 5 mesi di ritardo, il conto consuntivo 2022 del Comune di Capo d’Orlando non fu approvato.

I revisori dei conti avevano, dapprima, messo per iscritto che i conti presentati dal Comune erano apposto. Successivamente, in aula consiliare, a precisa domanda del presidente del Consiglio Cristian Gierotto se il documento finanziario era davvero in regola, il dietrofront.

Per i revisori dei conti esistevano incongruità nell’accantonamento delle somme. Come esempio venne il lodo arbitrale con il defunto ingegner Rodriguez.

Inoltre anche i debiti fuori bilancio, secondo i revisori certificati, che si aggirano intorno ai 500 mila euro, suddivisi in spese legali e contenziosi con i dipendenti comunali.

Sembra che i conti siano tornati e l’approvazione dovrebbe essere cosa assodata. Bisognerà passare poi all’esame del bilancio di previsione.