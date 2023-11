Cristo Re di giustizia e di pace, indica la via per la verità, la libertà, l’amore. Attorno a Lui tanti fedeli, tante parrocchie si sono stretti nella solennità che chiude l’anno liturgico e celebra la regalità di Cristo, anche la comunità di Mistretta.

Festeggiamenti preceduti dal noverario e culminati domenica con la messa solenne nella chiesa del Santissimo Rosario della parrocchia di Santa Lucia. Preghiere ed emozione quando la processione del simulacro di Cristo Re ha attraversato le vie del centro dei Nebrodi. Durante il percorso processionale, seguito da tanti fedeli, la a tradizionale vutata di San Vincenzo, poi due momenti con particolari giochi di luce. Infine, l’atto di consacrazione al Sacro Cuore e la benedizione eucaristica hanno coronato una festa organizzata dal comitato per i festeggiamenti.

Nel programma anche un grande ritorno sul palco del cineteatro comunale “Falcone e Borsellino” di Mistretta, per il cantante e compositore siciliano, frontman dei Tinturia, Lello Analfino che ha regalato due intense ore di musica, tra rifessioni e temi attuali. Nuovo progetto in versione acustica, Analfino tocca l’amore con una dolce serenata, Nicuzza, non manca Cocciu d’Amuri, brano che consolida la collaborazione con Ficarra e Picone, la storica canzone 92100. Tocca anche temi importanti, il rispetto per l’ambiente, per i nostri fratelli, per le donne nel pieno stile di questa giornata, parla anche ai con un forte invito a non abbandonare la propria terra e a tenere sempre alta la guardia contro tutte le mafie.