La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Viadotti, Gallerie e Ponti, Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati” della Città Metropolitana di Messina, per garantire la realizzazione in sicurezza di una rotatoria all’innesto della strada statale 113 al km. 94+400 con la strada provinciale 140/bis, ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 140/bis “Scorrimento veloce Sant’Angelo di Brolo”, dall’innesto con la strada statale 113 fino alla località Fiumara di Piraino, per consentire i lavori di fresatura e di bitumatura.

L’interdizione è in vigore da oggi 28 novembre e fino al 1 dicembre 2023. Il controllo sull’osservanza dell’ordinanza è demandato agli organi di Polizia Metropolitana, di Polizia Municipale e a quanti altri spetti, secondo la vigente legislazione.