Il Tribunale di Patti, giudice monocratico Dottoressa Concetta Alacqua, ha rigettato la domanda presentata dalla ditta BFF BANK SPA già BANCA FARMAFACTORING SPA, che richiedeva di condannare il Comune di Ucria al pagamento della somma di euro 30.491,09.

Tale somma veniva richiesta in virtù della cessione dei crediti effettuata in suo favore da Sace Fct spa, Edison Energia spa ed Eni Gas e Luce spa.

L’ente comunale si era costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità, improcedibilità e comunque l’infondatezza delle domande avversarie per tutta una serie di motivazioni.

In particolare la nullità dell’affidamento diretto del servizio in violazione delle norme di evidenza pubblica nonché la nullità dei contratti posti a fondamento dei crediti ceduti e conseguentemente il difetto di legittimazione passiva del Comune di Ucria per assenza dell’impegno di spesa e violazione delle norme imperative.

In sintesi, non esisteva contratto e impegno di spesa.

A difendere il Comune di Ucria l’avvocato Salvatore Librizzi.

I giudici hanno confermato che nel caso in esame non vi è prova che i contratti, oggetto di cessione, siano stati redatti per iscritto.

In particolare, in ordine ai crediti che Banca Farmafactoring spa sostiene di aver ricevuto tramite cessioni di credito in suo favore, si limita a produrre in giudizio solamente le fatture commerciali e nessun altro contratto o atto idoneo ad esternare la volontà contrattuale nelle forme prescritte dalla legge.

Secondo il Tribunale le fatture sono comunque prive di valore probatorio nel giudizio ordinario di cognizione, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, in quanto non possono rappresentare la forma scritta dell’accordo.

Nello specifico viene evidenziato che “L’atto con cui l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria”.

Il Tribunale di Patti, ha così provveduto a: