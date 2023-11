In occasione delle iniziative dedicate alla giornata internazionale, presso l’aula infermieri del presidio ospedaliero pattese, l’ASP di Messina ha realizzato un incontro che ha coinvolto la comunità professionale in veste di relatori e diversi partecipanti, per presentare l’impegno dell’Azienda attraverso il sistema dei suoi servizi territoriali e ospedalieri sul tema nella prevenzione e contrasto al fenomeno.ccoli.

Inoltre, in ambito territoriale, è stato rappresentato l’importanza dei consultori familiari, che risultano essere i servizi sentinella ai quali le donne si rivolgono per una prima accoglienza e ascolto e che hanno un ruolo elettivo nei programmi scolastici di educazione all’affettività.

In tal senso, l’Azienda Sanitaria Provinciale ha anche istituito il Tavolo Tecnico Aziendale, con compiti precisi di coordinamento della politica aziendale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, che opera con i suoi quattro gruppi di lavoro dedicati al monitoraggio delle procedure, alla formazione e comunicazione, all’educazione alla salute e, alla ricerca e sviluppo.