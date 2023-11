Giovanna Spatari è la prima rettrice donna dell’Università degli studi di Messina. Costante la forbice di voti che ha consentito alla candidata in quota Cuzzocrea di indossare l’ermellino.

Con 624 preferenze si è imposta sull’altro candidato, il professor Michele Limosani che si è fermato a 555 voti (schede bianche 9, nulle 8). Deciso per l’elezione della prima rettrice donna è stato quindi l’accordo chiuso lo scorso venerdì con Giovanni Moschella che si è ritirato dopo il primo turno. La comunità accademica sceglie quindi la continuità visto che sia la Spatari che Moschella erano prorettori della squadra di governo dell’ex ermellino Salvatore Cuzzocrea.

Questo il curriculum del nuovo rettore:

Ordinaria di Medicina del Lavoro all’Università di Messina, direttrice del Dipartimento ad attività integrata dei Servizi, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, componente, in qualità di esperta, della Commissione Consultiva permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, componente del Comitato tecnico-scientifico dell’INAIL, dal 2019 presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro e del relativo Congresso nazionale annuale nonché delegata nazionale della Federazione Italiana Società Mediche (FISM) per la medicina di genere. La sua attività professionale si è sempre divisa tra l’insegnamento universitario, l’attività clinico specialistica e l’attività di ricerca scientifica. Docente presso numerosi corsi di laurea, scuole di specializzazione e master ho coordinato il Corso di Studi in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; dirigente medico presso l’AOU “G. Martino”, è responsabile del programma “visite straordinarie per le idoneità lavorative” presso la stessa azienda ospedaliera universitaria; autrice di numerose IV pubblicazioni inerenti i temi della medicina del lavoro, su riviste internazionali censite.

Le sue principali linee di ricerca, approfondite negli anni, riguardano soprattutto il ruolo della Medicina del lavoro nell’ambito del total worker health, dalla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, alla promozione della salute per il benessere totale del lavoratore, violenza di genere e salute delle donne nei luoghi di lavoro, dei mediatori dell’infiammazione nei disordini mielo e linfoproliferativi cronici e nella patogenesi di patologie professionali di tipo oncologico; gli indicatori genetici per la valutazione della suscettibilità individuale in lavoratori di impianti petrolchimici e in residenti in aree ad elevata attività industriale esposti a xenobiotici occupazionali; indagini di natura epidemiologica di mortalità e morbilità in coorti di lavoratori esposti ad asbesto. E’ stata titolare, in qualità di responsabile scientifico, di progetti di ricerca di interesse nazionale e coautrice di documenti di indirizzo e linee guida operative per l’attività dei medici competenti. Relatrice, su invito, a seminari e workshop di carattere scientifico e ad eventi di divulgazione sociale organizzati da enti ed istituzioni pubbliche e private sui temi della tutela della salute dei lavoratori, della promozione della salute, della parità di genere. Referente regionale dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Donne (ONDA).