Lunedì mattina i bambini della materna e delle elementari del plesso di Via Roma a Capo d’Orlando hanno manifestato per dire no alla violenza sulle donne.

Canti, balli, recitazione di poesie per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di strettissima attualità.

Un minuto di silenzio per ricordare Giulia Cecchettin ma anche tanto rumore per far sentire la propria voce contro l’ennesimo femminicidio.

Di seguito l’intervista alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Tomasi di Lampedusa”, Rosaria Addamo.