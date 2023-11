Al Palacultura di Messina rilanciata la proposta di Legge sull’Istituzione del Parco dello Stretto e della Costa Viola da parte di Europa Verde “garantendo che la sua ricchezza naturale, ecologica, storica e culturale sia preservata e valorizzata per le generazioni presenti e future”.

Per l’occasione è arrivato a Messina Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS che ha spiegato il perché e l’importanza di questa proposta di legge.

“Questa iniziativa è importante, soprattutto per la sua finalità di tutelare un’area di grande valore storico, culturale e ambientale, con significative ripercussioni economiche per il territorio. Ci troviamo di fronte a un governo di destra-centro ostaggio dell’irresponsabilità del Ministro Salvini. Nonostante le evidenti difficoltà di finanza pubblica emergenti dalla NaDEF e dalle parole del Ministro Giorgetti, si ambisce a realizzare un’opera senza un progetto esecutivo ben definito. In nessun altro Paese d’Europa sarebbe possibile stanziare fondi per un progetto la cui fattibilità è ancora incerta. Ci troviamo in un’area altamente sismica e stiamo affrontando un progetto senza precedenti nel mondo, qualcosa che non è stata realizzata nemmeno in Giappone. Persino all’interno della maggioranza, alcuni esprimono imbarazzo per le posizioni di Salvini riguardo a questa spesa. In un momento in cui il paese affronta una manovra finanziaria restrittiva, con tagli a sanità e scuola, Salvini sembra aver perso il contatto con le priorità reali del nostro paese. Salvini appare immerso nel suo mondo virtuale, ossessionato dai like sui social media, perdendo il contatto con la realtà concreta: a Scopello mancano i depuratori, e per viaggiare da Siracusa a Trapani ci vogliono 11 ore, nonostante si tratti di due siti archeologici di importanza mondiale. Questo evidenzia una totale assenza di visione”. Il 2 dicembre nuova manifestazione No Ponte a Messina.