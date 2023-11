Un tam tam sulle chat di mamme e studenti si è trasformato in poco tempo in un vero proprio caso di paura collettiva, che nella vita reale sta spingendo i genitori a prendere precauzioni.

Ad innescare la psicosi sono stati alcuni vocali dai toni allarmistici circolati su Whatsapp che raccontano di bande di rom presenti in varie zone di Messina. Gruppi di tre persone che avrebbero tentato di rapire bambini. Ma, al momento, sono solo due le denunce presentate alle stazioni Carabinieri di Gazzi e Tremestieri. Nel primo caso una ragazza di 20 anni con in braccio un bambino di circa un anno è stata aggredita venerdì scorso a Fondo Fucile da due uomini, con accento romeno, che sono scesi da una Lancia Y e uno dei due le ha tirato i capelli e l’ha colpita con un pugno. Le immagini delle ferite riportate al viso dalla ragazza hanno fatto il giro dei social e delle chat. La 20enne è stata costretta a consegnare 20 euro prima che i due si dileguassero.

Il giorno dopo, a Santa Lucia sopra Contesse, sono state invece tre le persone a bordo di un’auto che, secondo quando raccontato ai carabinieri, hanno avvicinato un 13enne e gli hanno chiesto di salire a bordo. Ma il ragazzino spaventato si è messo a correre e si è rifugiato a casa dalla nonna.

Il passaparola che ne è seguito ha avuto come conseguenza il moltiplicarsi di segnalazioni in tutta la città da nord a sud con numerose chiamate al numero unico delle emergenze. Per le Forze dell’Ordine, che non sottovalutano nessuna segnalazione e hanno avviato indagini per fare chiarezza sugli episodi denunciati, al momento non ci sarebbe nessun indizio che possa confermare rischio di rapimenti di minori e nessuna banda specializzata in tal senso.