E’ stato ufficializzato il programma dell’evento “Scjalati Autumn Fest”, che si svolgerà nel Comune di Galati Mamertino nel weekend tra Sabato 2 e Domenica 3 Dicembre.

L’appuntamento culinario viene finanziato dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con le degustazioni di prodotti tipici galatesi, tra cui crespelle, castagne, olio, olive, funghi, nocciole, fave, vino novello, birra artigianale, miele e suino nero. Il tutto verrà accompagnato da live music, balli, canti, mercatini artigianali, giochi, musei, escursioni, visite guidate e divertimento.

Sabato 2 Dicembre la manifestazione prenderà il via alle ore 10:30 con l’escursione alla pineta (Pizzo Ucina), a cura dell’Associazione Naturalistica “La Stretta“; allo stesso orario partiranno anche le visite guidate a chiese e musei cittadini (per info ci si potrà rivolgere all’Ufficio Turistico Comunale). Per il pranzo ci sarà la possibilità di prenotare, presso i ristoranti locali. Alle ore 17:00 saranno aperti i giochi per bambini, tra gonfiabili, giostre e zucchero filato; ci sarà anche un laboratorio creativo dell’Associazione “Origine”. Alle 18:00 avverrà l’apertura degli stand “Ascjalativi” in Piazza San Giacomo, con la degustazione e la vendita di prodotti tipici galatesi. Alle 18:15 si esibirà il Gruppo Folk “Gazzara” di Caltavuturo, mentre alle 21:30 si terrà il concerto degli “Onda Sonora Band”.

Domenica 3 Dicembre in mattinata le visite guidate riguarderanno il centro storico (musei galatesi), con la degustazione di pane e olio presso l’oleificio “Serio”. Alle 17:00 apriranno nuovamente gli stand in Piazza San Giacomo e ripartiranno i giochi per bambini. Alle 17:15 sarà presente il Gruppo Folk “Amastra” di Mistretta, mentre alle 20:30 si esibirà live la band “La Soluzione“.