Il Consiglio Comunale di Longi, riunitosi ieri sera in Sessione straordinaria, ha applicato la variazione al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025, in riferimento all’esercizio finanziario 2023, il PAESC (Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima) e il progetto di telemedicina in rete tra i Comuni disagiati della Sicilia.

Le tre proposte all’ordine del giorno, che comprendono anche la variazione al Bilancio di previsione 2023/2025, sono state illustrate dal Sindaco Antonino Fabio e dalla Responsabile dell’Area economico-finanziaria, e sono state attuate con i 6 voti favorevoli dei Consiglieri Comunali di maggioranza presenti, mentre si sono astenuti i 3 componenti del gruppo di minoranza.

La variazione al DUP comprende interventi per il turismo (l’ente comunale ha ottenuto a riguardo la somma di 10.000 euro), l’assestamento, il consolidamento del territorio, i finanziamenti provenienti dalla Protezione Civile, le spese ordinarie, le spese per il personale amministrativo (aumento di 2.000 euro), il PNRR, le spese postali (la cifra di 3.000 euro in più), gli oneri previdenziali, le somme sia in entrata che in uscita per il Centro estivo, l’integrazione spese per l’Unione dei Comuni dei Nebrodi, costituita anche dai paesi di Mirto e Frazzanò.

Il PAESC è il Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima, e la Regione ha concesso un finanziamento per la sua realizzazione. Il Comune di Longi ha ottenuto la somma di 11.000 euro, in base al numero degli abitanti, cifra che dovrà essere utilizzata per il pagamento del professionista, che dovrà incaricarsi della redazione di questo Piano. Il Sindaco Fabio ha messo in evidenza come l’ente comunale longese abbia già avuto i finanziamenti per l’efficientamento energetico della Scuola media e del Palazzo Municipale, e in graduatoria si trova anche l’impianto di illuminazione pubblica. L’approvazione del PAESC consentirà un risparmio energetico e una riduzione di emissioni di Co2 (anidride carbonica).

Il progetto di telemedicina comprende anche l’approvazione dello Schema dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), di cui il Comune capofila è quello di Limina. Il governo italiano ha messo a disposizione dei Comuni montani disagiati l’importo di 321 milioni di euro e il servizio di telemedicina sarà a costo zero; il primo cittadino longese Fabio ritiene che questo possa essere un servizio essenziale per tutta la comunità e in Sicilia sono 130 i Comuni a poter usufruire del progetto.