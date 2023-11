È stata stesa la scorsa settimana, lungo la scalinata che da via XXIV Maggio conduce alla sede del Cirs, la coperta di Beatrice, il progetto ribattezzato così dal nome della figlia neonata di una giovane donna che è stata ospite della casa famiglia diretta da Maria Celeste Celi.

Attraverso un difficile percorso di recupero della propria autonomia, la mamma di Beatrice è riuscita a lasciare la struttura, trovare un lavoro e ricostruirsi una vita serena, una famiglia con un compagno amorevole. Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è stata presentata l’iniziativa promossa anche dall’Acisjf sezione di Messina, con la partecipazione della Polizia di Stato, di associazioni, scuole e privati. Durante i mesi scorsi, le associazioni aderenti, ma anche privati, hanno realizzato spezzoni di coperte create a maglia e all’uncinetto che sono state unite insieme formando una grande coperta, a simboleggiare la costruzione di una rete virtuosa per dire no alla violenza sulle donne.

“La coperta di Beatrice” nasce per dire no alla violenza, ma anche per simboleggiare la rinascita da situazioni di vita drammatiche, il riscatto, e l’importanza di una “rete virtuosa” di calore, protezione, che funga da supporto in situazioni di vita talvolta drammatiche.

Le coperte saranno inoltre oggetto di raccolta fondi. Chi vorrà potrà acquistarle facendo una donazione. Il ricavato verrà interamente devoluto al C.I.R.S. Casa famiglia ETS e all’Acisjf di Messina e destinato a progetti di formazione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza