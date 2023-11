Caporem è alla ricerca di un profilo di Direttore/ coordinatore struttura socio-sanitaria.

Il candidato deve avere pluriennale esperienza nel settore socio-assistenziale con formazione preferenzialmente di carattere sanitario ma il requisito non è vincolante per la candidatura.

E’ richiesta la capacità di lavoro in gruppo e per obiettivi. Requisito fondamentale è la flessibilità organizzativa, di orari, la capacità di ascolto e di dialogo oltre che una buona predisposizione al problem solving.

Il candidato dovrà avere buona conoscenza dell’organizzazione del lavoro e del controllo di gestione dei servizi alla persona.

Completano il profilo una buona conoscenza del pacchetto office e la capacità di lavoro con cartelle socio sanitarie informatizzate.

I curricula devono riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GPPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambe i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91

Info e curriculum: info@costadorlando.com