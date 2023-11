Oltre seimila i prodotti donati dai messinesi in occasione della terza edizione della Cesta del buon pastore.

Un successo di carità che ancora una volta conferma il cuore delle persone. I prodotti e i generi alimentari per l’infanzia raccolti verranno utilizzati dalla onlus Terra di Gesù per i tanti bimbi che ogni giorno bussano alla porta della realtà attiva nel sociale ormai da anni. A guidarla con rinvigorita forza il dottor Francesco Certo che ancora una volta ha riunito Federfarma, ordine dei Medici e associazioni a vicine alla onlus per promuovere sul territorio la campagna di donazione. E i frutti non si sono fatti attendere. Un incremento di circa il 41 per cento in più rispetto al 2022.

«Sono felice per i 250 bambini che seguiamo. Ancora una volta la città si è stretta attorno al progetto di cui avverte l’importanza. Ringrazio i benefattori, i tanti volontari, i farmacisti – aggiunge – che per tutta la settimana hanno spinto i clienti alla donazione. Un grazie anche a Masci 2, Ammi Messina, Fidapa Capo Peloro, i Fikissimi, Cisom che hanno sostenuto l’iniziativa». E in questi giorni parte Il Trenino di Buon Pastore che a Natale porterà giochi ai bambini e alle bambine bisognose.