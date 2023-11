Ha sfilato in corte la marea rosa di donne che anche per Messina a fatto sentire la propria voce nella giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Nonostante il vento e la pioggia di ieri in tante hanno sfilato raccogliendo l’invito di “Non una di meno” che ha organizzato una manifestazione nazionale in una città del Meridione, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Oltre 500 le persone che sono scese in strada a Messina partendo da Palermo, Catania, Gela, Reggio Calabria, Lamezia Terme e Catanzaro. Non solo persone impegnate nell’attivismo e nelle associazioni arrivate ma anche semplici cittadine.

Mamme, studentesse di tutte le età, ma anche tanti ragazzi e uomini hanno animato il corteo rumoroso e colorato con tanti striscioni e cartelli che da largo Seggiola hanno sfilato fino a piazza Duomo.