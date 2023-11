Sono partite dalle ore 7 di stamattina le operazioni per procedere al disincaglio della motonave arenatasi davanti alla spiaggia di Rometta Marea, nel tratto di mare all’altezza della Via Caterina Carbone.

Sono state subito avviate le verifiche per la fattibilità delle operazioni di disincaglio in sicurezza. Due rimorchiatori stanno operando da un paio d’ore per le manovre. Interessati nelle operazioni soggetti pubblici e privati, tra cui piloti del porto, rimorchiatori ormeggiatori.

Sulle operazioni di disincaglio della motonave abbiamo raccolto una dichiarazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, Luca Torcigliani.