Il Sindaco di Castell’Umberto Avv. Veronica Maria Armeli informa che sarà possibile richiedere il rimborso spese per il trasporto per diversamente abili, in riferimento all’anno 2022.

I soggetti interessati potranno presentare istanza, attraverso il modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, entro la data del 7 Dicembre 2023 con le seguenti modalità: direttamente, tramite pec o email agli indirizzi elettronici dell’ente comunale.

Alla richiesta dovranno essere allegate: la certificazione attestante la sussistenza della disabilità ai sensi della Legge 104/92, il certificato rilasciato dal Centro di cura e/o di riabilitazione attestante il numero delle sedute effettuate durante l’anno 2022, l’attestazione ISEE in corso di validità, una fotocopia del documento di riconoscimento, il codice IBAN.

Il Comune cerca così di attuare e assicurare i servizi socio-assistenziali, tenendo conto delle esigenze delle persone e contribuendo, in maniera sostanziale, a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi impediscono la libera autonomia e la realizzazione della persona. L’ente comunale intende intervenire in favore dei soggetti diversamente abili o con difficoltà in genere, residenti a Castell’Umberto, con un reddito ISEE non superiore a 25.000 euro, che abbiano sostenuto nel 2022 spese di viaggio per effettuare terapie nei Centri di riabilitazione autorizzati dall’ASP e aventi sede fuori dal territorio comunale (ad esempio Acquedolci o Capo d’Orlando).