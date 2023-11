E’ stato definito il calendario degli accoppiamenti dei match della seconda e terza giornata degli 8 triangolari, validi per il secondo turno di Coppa Sicilia – Memorial “Filippo Lentini”, competizione riservata alle squadre di Prima Categoria.

Nel triangolare 3, dopo il successo 1-0 dell’Orlandina contro la Nasitana, Mercoledì 6 Dicembre si disputerà l’incontro Stefano Catania-Nasitana, mentre il 13 Dicembre si affronteranno alle ore 14:30 Orlandina-Stefano Catania. La vincente del triangolare, come succederà anche per gli altri 7 gironcini, accederà ai quarti di finale della Coppa.

Nel triangolare 4 il 6 Dicembre è prevista la partita Folgore Milazzo-ORSA Promosport, mentre il 13 Dicembre si giocherà Monforte San Giorgio-Folgore Milazzo; il primo match tra ORSA Promosport e Monforte si è concluso in parità sull’1-1. Nel triangolare 5, dopo la vittoria 2-1 del Riviera Nord contro la capolista del Girone C di Prima Categoria Città di Villafranca, il 6 Dicembre si affronteranno Real Rocchenere-Città di Villafranca e il 13 Dicembre sarà la volta della gara tra Riviera Nord e Real Rocchenere. Infine nel triangolare 6 il secondo e il terzo match saranno Calcio Furci-Giardini Naxos e Giardini Naxos-Akron Giarre; la prima partita tra Akron Giarre e Calcio Furci è finita 3-1 per i locali.