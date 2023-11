Ha destato la curiosità di tanti che hanno raggiunto Rometta per vederla da vicino e l’interesse della stampa nazionale la vicenda della motonave che fu la Beniamino Carnevale arenatasi davanti alla spiaggia di Rometta, dove è giunta trascinata dalle correnti di Maestrale dopo essersi sganciata dal rimorchiatore che la stava trainando in Turchia.

Il Sindaco del comune tirrenico, avvocato Nicola Merlino, ha voluto elogiare, attraverso una nota, la Capitaneria di Porto di Milazzo per il tempestivo intervento: “È intervenuta prontamente la capitaneria di porto di Milazzo, con a capo il capitano di fregata Luca Torcigliani, comandante del Compartimento Marittimo di Milazzo, ed in conseguenza di una riunione operativa, presieduta dall’ammiraglio Ammiraglio Antonio Ranieri direttore marittimo della Sicilia orientale, tenutasi nell’aula della memoria delle vittime di mafia degli uffici decentrati comunali di Rometta Marea, alla quale ha partecipato anche l’assessore Pippo Saija, si è potuto intanto accettare che nessun danno ambientale è stato cagionato in conseguenza dell’incidente e, tenuto conto delle condizioni atmosferiche”.

“Nel dare atto al comandante Torcigliani dell’assoluta tempestività dell’intervento – prosegue Merlino – mi corre il piacevole obbligo di ringraziarlo anche per aver voluto tranquillizzarmi e, mio tramite, tranquillizzare tutti i cittadini di Rometta. Si incontrano tanti “servitori dello Stato” su molti dei quali preferisco non dire nulla, ma si incontra anche persone, scrupolose e competenti, come il comandante Torcigliani che rende onore al suo ruolo ed al corpo di appartenenza”.