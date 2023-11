Si è giocato davanti ad una grande e correttissima cornice di pubblico e dopo un’autentica battaglia di oltre due ore di gioco, la Stefanese volley si conferma come la squadra del momento, superando indenne la delicata sfida contro la temibilissima Nino Romano Milazzo.

La partita è stata bella, a tratti bellissima, giocata quasi sempre punto a punto tra due squadre che si sono date battaglia senza esclusione di colpi e con grande fair play, salvo un calo di attenzione delle stefanesi che hanno consegnato in maniera troppo arrendevole il 3 Set alle padrone di casa.

Si trattava di uno scontro al vertice molto importante, che doveva servire in qualche modo a definire la leadership di questo raggruppamento, ed in questo caso è andata bene alla compagine nero arancio che ancora una volta vince in volata portandosi da sola al comando della classifica.

Anche in occasione di questa difficile sfida in quel di Milazzo, la formazione di Lucio Tomasella ha dimostrato la solita grande reazione che ha permesso alla squadra di ben figurare in questo avvio di stagione, così Ciantro Todorova e compagne al secondo Match point chiudono la partita e si assicurano, al di là dei risultati dagli altri campi, la vetta solitaria della classifica.

Un risultato molto importante per un roster rinnovato in maniera massiccia dopo la retrocessione dello scorso campionato, che sta dimostrando in questo avvio di stagione grande attaccamento e predisposizione al sacrificio, caratteristiche fondamentali per un pronto riscatto.

Peccato che questo magico momento venga interrotto dalla prima sosta della stagione, anche se la squadra stefanese è ben concentrata per continuare a fare bene a partire dalla prossima sfida in programma il prossimo 10 dicembre, quando alla ripresa del campionato al Palaceramica sarà di scena l’Acireale.