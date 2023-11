Il Palermo spreca il vantaggio e non sfrutta neanche la superiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora della ripresa. La Ternana, che aveva già raggiunto il pari, rischia addirittura di portarsi a casa l’intero bottino.

Questa la sintesi del match disputato al Liberati, in casa del fanalino di coda, davanti a 600 tifosi palermitani che, al triplice fischio, contestano la squadra. Un errore in avvio porta subito gli umbri al tiro con Falletti con Pigliacelli costretto a rifugiarsi in angolo dopo nemmeno un minuto di gioco. Un altro brivido il Palermo lo corre dopo il quarto d’ora di gioco con Pigliacelli che respinge un diagonale di Raimondo e per poco Falletti non arriva a ribadire a rete. Il Palermo va in vantaggio al 31’: sugli sviluppi di calcio d’angolo, Lucioni svetta e realizza senza esultare, dati i suoi trascorsi con la maglia della Ternana con la quale ha esordito tra i professionisti. Cinque minuti dopo, i siciliani potrebbero raddoppiare ma la traversa nega la gioia della rete a Brunori, ben imbeccato da Mateju. Pigliacelli difende ancora la sua porta in maniera eccezionale, opponendosi a un colpo di testa di Casasola. E così il primo tempo termina con il Palermo avanti di una rete.

Nel secondo tempo, Ternana vicinissima al pari con Di Stefano che però non capitalizza una indecisione difensiva dei rosanero. Si tratta del preludio al pareggio che arriva al minuto 63 con Casasola che, di piatto, supera Pigliacelli. Al 75’ gli umbri rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Corrado per doppia ammonizione dopo un fallo su Di Mariano. Nel recupero Brunori potrebbe regalare i tre punti ai suoi, ma il suo tiro termina di poco a lato. FOTO: PALERMO FC Facebook, by Tullio Puglia