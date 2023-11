Bisognava riscattare la sconfitta patita a Caltanissetta e così è stato.

Al Pala Serranò di Patti, la Saracena Volley liquida la Todo Sport con il punteggio di set 3 a 0.

E’ stata una partita impeccabile da parte delle padrone di casa, che non sbagliano mai niente ne in servizio e nemmeno in ricezione.

Da evidenziare anche la prestazione degli ospiti che hanno disputato un ottimo incontro specie nel primo set, molto combattuto, mettendo sotto pressione la compagine locale.

Conquistati i punti in palio, la squadra di coach Domenica Fazio già pensa al prossimo incontro, contro la capolista Modica.

A fine partita abbiamo raccolto le impressioni di Anna Amaturo, palleggiatrice della Saracena Volley. Poi, spazio all’allenatore della Todo Sport Claudio Torchie e l’allenatore della Saracena Volley Domenico Fazio.