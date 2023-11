Il Città di Sant’Agata torna a casa con un punto dalla difficile trasferta di Licata. I biancoazzurri di Facciolo hanno ben interpretato la gara, dovendosi rammaricare per alcune occasioni non sfruttate in fase realizzativa.

Gara spumeggiante sbloccata al 19’ dai locali con Minacori, lesto ad approfittare di un’incertezza del portiere e della difesa santagatese, fiondandosi su una palla vagante in area piccola per la rete del vantaggio.

Il Città di Sant’Agata reagisce subito ma in un paio di occasioni prima Lo Grande, a tu per tu con Valenti, poi Capogna, falliscono un pari che sembrava già fatto. Al 4’ minuto di recupero il gol che rimette le cose in equilibrio lo firma invece Totò Mincica, pescato da un bel traversone di Squillace, che insacca sotto l’incrocio un delizioso pallonetto dal limite.

Nella ripresa la partita rimane gradevole, con chance per il vantaggio da entrambe le parti, ma alla fine le due formazioni si dividono la posta in palio. Per il Città di Sant’Agata è il secondo pari di fila, quota 20 in classifica, e nel prossimo turno la sfida casalinga contro al Gioiese.