Lavoro e Salute, un diritto anche a Messina. Questo il binomio attorno al quale si sono sviluppati gli interventi e confrontati i rappresentati locali del Movimento in occasione del XV Congresso Provinciale.

All’evento, hanno partecipato 150 delegati Mcl in rappresentanza dei 27 circoli e dei 20 nuclei presenti nella provincia peloritana. L’inizio dei lavori è stato preceduto da un momento di riflessione in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed i presenti hanno indossato un nastro rosso, simbolo silenzioso contro il femminicidio.

Nella relazione d’apertura del Il presidente provinciale del Mcl Fortunato Romano, ha sottolineato come «il diritto al lavoro e il diritto alla salute siano i due aspetti che rappresentano oggi il cuore dell’“Emergenza Messina”».

Preziosi anche gli interventi del sindaco Federico Basile, il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, e l’assessore regionale Marco Falcone, come quelli testimoniati da Salvatore Nolasco assistente ecclesiastico provinciale del Mcl, padre Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, Carlo Maletta e Mario Bonarrigo, presidente regionale e provinciale dell’Unione cristiana imprenditori.

A conclusione dei lavori sono stati eletti i rappresentanti del Consiglio provinciale, del Collegio probiviri e Revisori e dei delegati al Congresso regionale e nazionale.

Questi i nuovi consiglieri provinciali: Fortunato Romano, Nicola Papa, Antonella Romeo, Donatella Amadore, Giuseppe Bottaro, Pietro Caliri, Cristina D’Arrigo, Francesco De Leo, Nicola Di Pietro, Gaetano Drago, Giorgia Farinella, Antonino Ferro, Elisa Furnari, Carmelo Giuffrida, Gaetano Lamberto, Rino Marcianò, Carmelo Porcino, Gabriele Prestipino Giarritta, Sebastiano Previti, Giuseppe Quattrocchi, Antonino Romano, Marilisa Romeo, Antonino Scibilia, Francesco Velardi, Lillo Zaffino.

Eletti nel collegio dei sindaci revisori: Adele Cosentino, Domenico Baldaro, Maurizio Ambrogio, Matteo Cafiero, Antonio Indaimo.

Per il Collegio dei probiviri: Leo Parisi, Sebastiano Calarco, Giovanni Cama, Giusy Romeo, Vincenzo Campisi.

Fanno parte del Consiglio provinciale perché presidenti di circolo: Manuela Romeo, Nunzio Coglitore, Puccio D’Angelo, Gianfranco Molonia, Franco Cancellieri, Claudio Mantarro, Sebastiano Gulotta, Onofrio D’Angelo, Sebastiano D’Angelo, Sebastiano Mannino, Benedetto Farsaci, Walter Consiglio, Giuseppe Bottaro, Antonio Mento, Nunzio Saturno, Salvatore Iarrera, Gaetano Barca, Patrizio Lisi, Nino Faraci, Gino Sciotto.