Il Città di Sant’Angelo ha battuto in trasferta il Mirto 2-1, nel big match della quinta giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, e rimane con 13 punti da solo in vetta alla classifica.

La gara è stata decisa nella seconda frazione di gioco dalle reti di Antonio Siragusano e Antonio Piccione; inutile per il Mirto il calcio di rigore siglato da Luca Di Giandomenico. La formazione mirtese si trova con 10 punti in seconda posizione ed è stata raggiunta dal Tusa, che ha pareggiato 2-2 contro il Castell’Umberto, e dalla Scuola Calcio San Benedetto, vittoriosa 2-1 sul terreno di gioco del Sant’Antonino.

La prima azione pericolosa dell’incontro arriva al 9′, quando l’attaccante locale Sgrò si libera sulla sinistra e fa partire un tiro cross, che non viene raggiunto in area di rigore dai compagni. Risponde il Città di Sant’Angelo al 12′ e al 38′ con Piccione, ma il portiere locale Presti riesce a bloccare le sue conclusioni. In apertura di ripresa gli ospiti passano in vantaggio al 49′ con Siragusano, che batte Presti dopo una punizione dal vertice destro dell’area. Il Mirto prova subito a reagire e al 51′ Ricciardo calcia di poco sul fondo, mentre al 53′ Sgrò spreca da buona posizione. Al 59′ il Mirto protesta per un possibile fallo da rigore, ma il direttore di gara lascia correre. Al 69′ arriva il raddoppio del Città di Sant’Angelo con una punizione dai 25 metri di Piccione, che sorprende Presti. Al 74′ il Mirto accorcia le distanze con un penalty di Di Giandomenico, che spiazza il portiere avversario; il rigore viene concesso per un fallo ai danni di Calanna. All’81’ il Mirto rimane in dieci uomini, per l’espulsione diretta di Ricciardo, ma prova fino all’ultimo a trovare il pareggio. All’86’ Calanna si libera della marcatura di un difensore, ma poi calcia a lato, mentre al 92′ viene annullata una rete a Di Giandomenico per fuorigioco, tra le vibranti proteste dei calciatori locali.