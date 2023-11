Il Città di Villafranca pareggia 1-1 in casa contro lo Stefano Catania e si trova in vetta alla classifica con 26 punti, dopo la decima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone C.

Per la capolista è andato a segno La Vecchia, rete resa vana dal gol di Zanghì; il Città di Villafranca ha approfittato del rinvio della gara dell’altra prima in classifica Monforte San Giorgio, impegnato a Terme Vigliatore. La gara è stata rinviata a data da destinarsi, a causa del forte vento. E’ stato anche spostato al prossimo 6 Dicembre l’incontro tra Lipari e Riviera Nord, per le impervie condizioni marine.

Negli altri match della giornata successi per Torregrotta e Melas. Il Torregrotta ha superato in trasferta 2-1 il Pro Falcone, con la doppietta di Rotella, mentre il Melas ha battuto in casa 2-0 la Folgore Milazzo con le reti di Arnone e Cambria. Vittoria esterna anche per il Rodì Milici, che ha sconfitto 2-1 il Real Gescal con i gol di Puglisi e Lupini.