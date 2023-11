Si sono giocati oggi pomeriggio i match della decima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B, con il Sinagra che ha battuto in casa 4-0 la Nasitana e pareggi per la Futura Brolo e la Sfarandina.

Il Sinagra si è aggiudicato nettamente il derby casalingo, con la doppietta di Radici e le reti di Ratto e Orifici; con questa vittoria la formazione sinagrese sale al terzo posto in classifica con 20 punti.

Pareggio esterno per la seconda forza del torneo Futura Brolo, con un 2-2 sul terreno di gioco del Città di Petralia Soprana, per via dei gol di Scaffidi Argentina e Maniaci; la Futura con 21 punti rimane a 3 lunghezze di distanza dalla capolista Bagheria. La prima in classifica è stata bloccata sul pareggio 0-0 dalla Sfarandina; la compagine di Castell’Umberto muove la classifica e sale a 12 punti. Vittoria del Comprensorio del Tindari 2-1 contro lo Sporting Termini, mentre pesante sconfitta esterna 3-0 per l’Orlandina contro contro il Città di Castellana, con le reti di Arena, Cangemi e Ventimiglia.