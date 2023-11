Prima vittoria stagionale del Santa Domenica Vittoria nel Campionato di Promozione Girone C, che ha superato in casa 2-1 il Real Suttano nella decima giornata del torneo.

La formazione di S. Domenica (nella foto) ha superato gli avversari grazie alla doppietta di Saccullo; con questo successo il Santa Domenica Vittoria lascia l’ultimo posto in classifica e sale a 6 punti, scavalcando anche il Kaggi (le due formazioni si affronteranno nel prossimo turno, con il match in programma Sabato 2 Dicembre).

Il Kaggi è stato sconfitto in trasferta 3-0 dalla capolista Polisportiva Nicosia, per via delle reti di Garcia, Zolezzi e Alcazar; il Nicosia comanda la classifica con 24 punti. A una lunghezza di distanza si trova il Real Aci, dopo la vittoria casalinga 2-0 contro il Riposto, con i gol di Manca e Carbonaro. Sconfitta interna poi della Polisportiva Sant’Alessio 1-0 contro il Villarosa San Sebastiano.