Roccacquedolcese sugli scudi con la vittoria di misura sulla Jonica. Decidono una doppietta di Carrello e la rete di Margaratini. Finisce 3-2 con tre punti preziosi in saccoccia per i gialloverdi.

Soltanto un pari per la Nebros in casa del Mazzarrone: il risultato finale è a occhiali. Male il Milazzo che, dopo essere andato in vantaggio con Agolli al quarto d’ora di gioco, subisce il pareggio dell’Enna al 44’ con Cocimano. Nella ripresa, la compagine ospite realizza due reti in tre minuti con Arquin, tra il 75’ e il 78’, e porta a casa l’intera posta in palio.

Infine, la Messana cede in casa contro il Paternò. Reti di Sangarè al 3’ e di Panarello all’83’.

Gli altri risultati: Atl. Catania 1994-Fc Misterbianco 0-0, Leonzio-Gela 1-1, Leonfortese-Santa Croce 2-1,

Modica-Real Siracusa 1-1

FOTO: Facebook Polisportiva Acquedolcese by Calogero Librizzi