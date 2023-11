Un botta e risposta acceso ha caratterizzato la giornata successiva allo spoglio elettorato della prima giornata di voto per l’elezione del rettore.

Riunioni fiume durante la notte hanno portato ieri mattina ad un comunicato ufficiale nel quale il professore Giovanni Moschella ha annunciato il ritiro della sua candidatura e il sostegno alla professoressa Giovanna Spatari. Una scelta che è stata commentata a suon di post e comunicati stampa dal professore Michele Limosani che all’esito dello scrutinio ha ottenuto 539 voti contro i 502 della Spatari. “Apprendo senza grande sorpresa che il professore Giovanni Moschella ha annunciato il proprio sostegno alla candidatura della professoressa Giovanna Spatari” spiega l’economista che incalza È la conferma di quanto ho ripetuto in campagna elettorale in queste settimane: si tratta di due facce della stessa medaglia; due componenti del governo di Ateneo uscente che hanno condiviso un’esperienza che ha portato questa comunità alla deriva ed i cui esiti sono sotto gli occhi di tutti. La crisi reputazionale a cui saremo chiamati a porre rimedio richiederà uno sforzo straordinario, tale è la sua portata”.

Non si è fatta attendere la replica del prof. Moschella. “Leggo, però, anch’io senza sorpresa, che il professor Limosani descrive ancora una volta una sua personale narrazione di fatti – scrive l’ex numero due del rettore Cuzzocrea – Avevo pubblicamente anticipato, subito dopo l’esito dello scrutinio di ieri, che avrei certamente parlato con gli altri due candidati a rettore. È, dunque, vero che ho incontrato il prof. Limosani, ma dopo essere stato rincorso e sollecitato per tutta la giornata da tanti suoi sostenitori, a partire dal prof. Pietro Navarra. Ancora, nella sua narrazione, forse perché confuso (e nervoso) nella concitazione della strenua caccia al voto, descrive addirittura – con toni inadeguati al ruolo istituzionale che aspirerebbe a ricoprire – termini di accordi assunti durante l’incontro tra la professoressa Spatari e me, al quale incontro, posso assicurare, Limosani non era presente. Come risulta dal comunicato congiunto che tutti voi avete ricevuto questa mattina e che riflette puntualmente la nostra conversazione tra persone per bene, si è parlato e si è convenuto soltanto su metodi di trasparenza, condivisione delle scelte, improntate a valori di competenza e qualità. Capisco però la difficoltà a comprendere il senso di tali valori per chi è abituato esclusivamente a logiche di divisione e conflitti e di ricerca del consenso fondata su elargizioni di incarichi e di promesse irrealizzabili”.

Sollecitata dai due professori è intervenuta anche la diretta competitor all’ermellino: “Parole strumentalizzate, nessuna distribuzione di poltrone” ha sottolineato la Spatari: “La convergenza sul programma e il metodo di lavoro tra il prof. Giovanni Moschella e me – scrive Giovanna Spatari – viene strumentalmente travisata da taluni come una distribuzione di poltrone o, peggio, come veto posto ad alcuni colleghi di far parte degli organigrammi futuri. Evidentemente, queste logiche spartitorie non rientrano nei criteri che da sempre hanno indirizzato ogni mia attività, ispirata invece alla massima partecipazione e linearità nelle scelte di un gruppo fin dall’inizio unito e coeso. Sono convinta che la comunità sia perfettamente consapevole della necessità di un vero “cambio di passo” finalizzato a realizzare un progetto che veda senza discriminazioni e voglia di rivalsa la partecipazione di tutti coloro che sono animati dal desiderio di dare un contributo alla crescita della nostra comune istituzione e delle sue proiezioni sul territorio”.

Ed è arrivata la replica del prof. Limosani. “Ribadisco: non sono sorpreso dell’accordo tra i professori Spatari e Moschella. Sono facce della stessa medaglia: quella dell’ex rettore. Non condivido questo modus operandi che ha prodotto spaccature all’interno della comunità accademica. E infatti sono tanti coloro che hanno sostenuto il prof. Moschella al primo turno e che ora si sono sentiti traditi e hanno scelto di appoggiare me e la mia proposta. Siamo in un momento in cui dobbiamo completare il lavoro che abbiamo iniziato”.