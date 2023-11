Anche Nonno Romano ha dato il suo piccolo contributo nella lotta contro la violenza sulle donne. Il nonno favolista di Villafranca Tirrena ha consegnato alle scuole medie 17 stelle di Natale perché i ragazzi ne facessero omaggio, simbolicamente, alle compagne e 17 messaggini che uno dei ragazzi ha letto per ogni classe.

“Grazie alla gent.ma Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena Prof. Rossana Ingrassia e alla Vice Prof. Tiziana Magazù – racconta Nonno Romano – ho avuto la felice opportunità di rivedere circa 300 ragazzi delle medie, tutti miei ex ” nipotini”, per portare il mio umile contributo nella lotta contro la violenza sulledonne! Un ragazzo, per ogni classe (17 in tutto ) in rappresentanza dei suoi compagni di classe, ha letto il piccolo messaggio di rispetto, consegnadolo alle ragazze, assieme a una piccola stellina di natale! L’accoglienza è stata calorosissima e, devo dire che anche l’ascolto, delle mie piccole e brevi riflessioni, è stato composto e attento. Grazie anche ai ragazzi che non mi hanno dimenticato, e ai docenti che mi hanno permesso di dare qualche piccolo consiglio come Nonno Romano”.

Il signor Romano Lamberto, 82enne in pensione, dal 2009 racconta fiabe e filastrocche ai “nipotini” delle scuole elementari di Villafranca Tirrena e dell’intero comprensorio tirrenico.