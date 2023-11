Una nave si è spiaggiata sulla costa di Rometta, più o meno davanti alla via Caterina Carbone. Si tratta della Beniamino Carnevale.

A quanto pare, secondo prime informazioni apprese sul posto, l’imbarcazione a quanto pare era rimorchiata e avrebbe dovuto raggiungere la Turchia. Al largo dell’Arcipelago Eoliano, si sarebbe sganciata dall’altro natante che la stava rimorchiando e, a causa delle avverse condizioni meteo marine, caratterizzate da forte maltempo, è stato impossibile recuperarla.

La nave, sospinta dal forte vento di Maestrale, si è sempre più avvicinata alla costa fino ad arenarsi nei pressi di una barriera di scogli frangiflutti davanti alla costa romettese, attirando l’attenzione di molti curiosi. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri a sorvegliare il natante in balia delle onde, incagliato sul fondale e con parte del pescaggio fuori dall’acqua.

La Beniamino Carnevale è stata costruita nel 1992 e batte bandiera italiana. Nel gennaio 2022 fu interessata d un incendio in sala macchine che fu prontamente domato dall’equipaggio. In quell’occasione non si registrarono feriti, né danni alle merci trasportate. La nave, che era partita da Napoli e diretta a Cagliari, fu raggiunta dai rimorchiatori al largo di Ventotene.